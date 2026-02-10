Opnieuw snertwandeling in Historische Tuin

Aalsmeer – Na een geslaagde eerste editie in januari organiseert museum Historische Tuin op zondag 15 februari opnieuw een sfeervolle snertwandeling. Hoewel het museum in de winter gesloten is, ligt het werk allerminst stil. Deze wandeling laat bezoekers van dichtbij ervaren wat er in deze periode allemaal gebeurt en groeit. Onder begeleiding van een deskundige gids wandelen deelnemers door de diverse kassen en over het langgerekte perceel van het museum in het Centrum.

De gewassen geven een beeld van de rijke tuinbouwhistorie van de regio. Naast bekende bloemen en planten zijn in de kassen verrassende soorten te ontdekken. Tijdens de rondleiding is er speciale aandacht voor gewassen die juist in de winterperiode actief zijn. Daarnaast komen de verschillende historische opstallen aan bod.

De wandeling duurt circa één uur en wordt afgesloten met een kop heerlijke snert (erwtensoep). De snertwandeling begint zondag 15 februari om 13.00 uur, met inloop vanaf 12.45 uur. Deelname kost 8,50 euro per persoon, inclusief koffie of thee en een kop snert. Donateurs van Historisch Aalsmeer betalen 6,50 euro. Tickets zijn tot en met vrijdag 12 uur te bestellen via de website: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Film van de Maand

Na afloop is er voor liefhebbers gelegenheid om aan te sluiten bij de vertoning van de Film van de Maand van Stichting Oud Aalsmeer in de veilingzaal van de Historische Tuin. Dit begint om 15.00 uur.

Foto: Snertwandeling in januari in de Historische Tuin (aangeleverd).