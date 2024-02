Abcoude – De rit is 60 km en je rijdt gezamenlijk. Het is een open rit iedereen lid of geen lid van TC Abcoude kan meerijden. Om 10.00 uur rijden ze weg bij Ollie’s coffee and more in de Brugstraat 2 in Abcoude. Ollie’s coffee and more is de nieuwe sponsor van de wielerkleding. De toerclub rijdt zondag voor het eerst in de nieuwe kleding en de club is blij met de nieuwe sponsor, omdat koffie en gebak na de rit onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en Ollie’s prima in deze behoefte voorziet.