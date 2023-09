Open dag bij Kanovereniging De Ronde Venen

De Ronde Venen – In het kader van ‘Oktober Actief’ kunt u op zaterdag 7 oktober van 14.00 tot 16.00 uur kennis maken met het kanovaren op de locatie Herenweg 196 in Vinkeveen. Om mensen in De Ronde Venen (55+) te stimuleren meer te bewegen kan iedereen op deze middag kennismaken met de verschillende facetten van de kanosport.

De kanosport is prima geschikt voor de recreatieve sportbeoefenaar waar de gezelligheid en plezier een grote rol spelen. Een aantal clubleden staan klaar om enthousiast over hun sport te vertellen. Zo krijg je al snel smeuïge verhalen te horen over het varen in de Ardennen of woeste rivieren tijdens de vakantie. Ook de beleving van de Vinkeveense Plassen is vanaf het water heel anders en als kanovaarder kom je op plekken waar een ander niet kan komen.

Alle bezoekers (55+; maar ook jeugd en recreanten) kunnen een klein stukje proefvaren. Hiervoor heeft de club diverse kajaks ter beschikking. Van zeer stabiele kajaks tot zee-kano’s die minder stabiel zijn. In het begin wat wankel, maar eenmaal op snelheid ligt de kajak prima in het water. Het is belangrijk dat iedereen vaart in het juiste materiaal. De leden kunnen hier alles over vertellen. Proefvaren kan vanaf de steiger bij de club en setje droge kleren is wel handig voor het geval dat…

Begeleiding bij het varen

Omdat het kanovaren vooral tijdens de zomertijd plaatsvindt en het seizoen bijna ten einde is, wordt er pas in het voorjaar weer gestart met de begeleiding van mensen die zich als nieuw lid aanmelden. Het enige dat nodig is een zwemdiploma. De club kan voor kajak en peddel zorgen. Hierdoor is de drempel om kennis te maken met het kanovaren laag. Hoewel het nog een tijdje duurt kan jij je al opgeven voor de lessen in het zwembad die begin 2024 worden gehouden. In het zwembad kan er van alles worden geleerd in warm helder water onder prima condities. Dan kan jij in het voorjaar zo van start!

Kanovaren doe je lekker op je eigen tempo. Hoe vaker je traint, hoe beter je het peddelen onder de knie krijgt en hoe sneller en verder je kan varen. Met meer varen krijg je een steeds beter uithoudingsvermogen. Er worden verschillende spieren getraind. Niet enkel je schouders of armen. Maar ook je buik en benen zijn aan het werk. Voor de buikspieren is het varen behoorlijk effectief en het is prettiger dan honderd sit-ups. Ook is kanovaren te vergelijken met verschillende vormen van cardiotraining, waardoor ook je hart in goede conditie blijft. Het hele lichaam wordt sterker en fitter.

Van lekker op het water zijn wordt je rustig en ontspannen. Dat komt niet alleen door het rustgevende geluid van het water. Ook de frisse lucht en de natuurlijke omgeving doen je goed. Het water rondom Vinkeveen is prachtig. Bovendien is het peddelen in je kajak een rust-gevende vorm van bewegen. Bijna als een meditatie, mits je aan het wiebelen in je boot een beetje gewend bent. Van kanovaren krijg je een goed humeur en het zorgt ervoor dat jij je goed voelt.