Regio – Rotaryclub AMU, Aalsmeer, Mijdrecht, Uithoorn, organiseert dinsdag 8 april van 18.00 tot 20.00 uur in Geniet aan de Amstel, Marktplein 2a in Uithoorn, een open clubbijeenkomst. Dit is dé gelegenheid om in een ontspannen sfeer een clubavond mee te maken en te ontdekken of Rotary iets voor jou is.

Ben je op zoek naar een warme, actieve club waar mensen met uiteenlopende achtergronden en beroepen elkaar ontmoeten en ervaringen delen? Waar we ons samen, zowel lokaal als internationaal, inzetten om de wereld een beetje beter te maken. De avond begint met een kennismakingsborrel, een hapje en een inspirerende spreker.

Deze avond verwelkomt AMU Anne-Rose Hartman als gastspreker. Zij is oprichtster van ‘With a touch of Rose’ en heeft bijna 20 jaar ervaring op het gebied van duurzaam textiel. Met haar passie voor bewuste keuzes helpt ze mensen en bedrijven duurzame stappen te zetten. Anne-Rose heeft een eigen collectie biologische en fairtrade babyproducten en een Home & Living-lijn en werkt daarnaast B2B. Tijdens de bijeenkomst deelt ze haar inzichten over duurzame keuzes in kleding en textiel.

Voor meer informatie en/of deelname: www.rotary.nl/aalsmeermijdrechtuithoorn.

Op de foto: Open clubbijeenkomst Rotary Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn (AMU). Foto: aangeleverd.