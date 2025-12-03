Onderlinge spanningen lopen op in DRV-biljartcompetitie

De Ronde Venen – Wat vorige week niet lukte, dat een team al zijn partijen wist te winnen, lukte deze week wel. Zowel de Springbok 1 als s.v. Veenland/Liquid Rubber wisten beide de volle 48 wedstrijdpunten binnen te halen. Joop Zeh, Hen Kandelaar samen met Koos de Koning en Nico de Boer wisten dit klusje te klaren voor De Springbok 1. Voor s.v. Veenland/Liquid Rubber waren de volgende spelers opgesteld: Adrie van Mer, Derk, Paul Verbruggen en Joep Pothuizen.

Spelers van de week

Maarten Dulmus speelde deze week de kortste partij door in zeventien beurten zijn 70 caramboles bij elkaar te spelen, een moyenne van 4.11. Hen Kandelaar speelde de hoogste serie door een aantal van tien te maken van de 33 . Een mooi percentage van 30.30%.

De huidige koploper de Merel 1/Thijmen van Veen pakte de overwinning tegen De Springbok 2/Feka. Met drie gewonnen partijen, gespeeld door Dennis Kraak, Bert Fokker en John Vrielink. Cees de Jong wist de overige partij te winnen. Om aansluiting te houden in de Top 3 stelde Cens 2 een sterke opstelling op tegen De Merel 3/Thijmen van Veen. Collin Baars, Robert Daalhuizen samen met Wesley Buijing wonnen hun partij. Gelukkig kon Caty Jansen een mooie winnende partij ertegen over zetten.

K.O.T.87-1 speelde thuis tegen De Kromme Mijdrecht 2. Het thuisspelende team wist de partij te winnen. Bob van Kolck samen met zijn maatje Anne Beeker wisten hun partij te winnen. Maarten Dulmus speelde zich tot speler van de week en wist ook zijn partij te winnen. Edwin Walter weet de vruchten te plukken van zijn cursus en wist ook zijn partij in slechts zeventien beurten te winnen.

Cens/Gortenmulder ging met goede moed op bezoek bij DenB Diensten/De Springbok. Dit betaalde zich uit in drie overwinningen, gespeeld door Sander Pater, Peter van Velzen en Eric van de Bosch. Ton van de Kleij wist zijn partij te winnen.

De laatste partij werd gespeeld door De Biljartvrienden/Smit fietsen/2Groen tegen de Merel 2/Thijmen van Veen. Beide teams wisten twee partijen te winnen; Gijs van de Vliet zit al weken in een goede flow, ook Gerard Roling wist zijn partij te winnen. Martien Heijman en Jan Koridon waren in goede doen en wonnen hun partijen.

Op de foto: Caty Jansen, speelster van De Merel 3/Thijmen van Veen. Foto: aangeleverd.