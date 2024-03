Nu zijn ze echt kampioen Atlantis E2￼

Mijdrecht – Zaterdag 9 maart stond de laatste thuiswedstrijd van het binnen seizoen van Atlantis E2 op het programma tegen SDO E3 uit Kamerik. Voor het kampioenschap was deze wedstrijd niet spannend meer, want dit was een aantal weken geleden al binnengehaald. Toch zette de E2 alles op alles om ook deze wedstrijd te winnen, want ze wilden graag ongeslagen kampioen worden. Daarom gingen ze voortvarend van start. Binnen 5 seconden stond de 1-0 al op het scorebord. Dat beloofde wat! Het snelle spel van de E2 werd beloond door diverse punten die achterelkaar werden gescoord. Dit team gunt elkaar de bal, zodat iedereen een punt kan scoren tijdens de wedstrijd. Na het eerste kwart stond er al 10-0 op het scorebord! Tobias, Pim, Danita, Elle en Joëlle bleven doorgaan. Na dit eerste kwart ging het niet meer zo snel met punten maken en kreeg SDO ook een paar kansen. Gelukkig bleef Atlantis daar rustig onder en bleven ze geduldig aanvallen, zodat het aan het einde van het 3e kwart 14-1 was. De winst was al binnen, maar het laatste kwart moest nog gespeeld worden. De E2 was niet te stoppen en bleef tot het eindsignaal gefocust en fanatiek door korfballen. De eindstand, 17-2 voor Atlantis! Coaches/trainsters Lotte en Kim hebben van dit team een topteam gemaakt. Uiteraard mocht de E2, na de westrijd, een mooie medaille in ontvangst nemen en zijn ze gehuldigd in de kantine onder toeziend oog van trotse ouders en familie. Volgende week staat er nog 1 uitwedstrijd op het programma voor Atlantis E2 in Woudenberg. Daarna gaat de buitencompetitie van start.