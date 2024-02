Nu al succesvol hockeyseizoen voor HV Mijdrecht en Qui Vive!￼

Regio – Afgelopen zomer zijn Hockeyvereniging Mijdrecht en Hockeyvereniging Qui Vive uit Uithoorn een samenwerking aangegaan die het voor dertien jongens mogelijk maakt deel te kunnen nemen aan de hockeycompetities. Zonder dit initiatief was het voor deze acht HVM en vijf Qui Vive jongens niet mogelijk geweest actief te zijn in de JO16 competities. Voor beide verenigingen is dit een spannende stap. Want, hoe breng je het beste van twee clubs samen?

Vanaf de eerste trainingen werd gelijk duidelijk dat iedereen hetzelfde doel voor ogen had. Beter worden, met elkaar aan een team bouwen en vooral plezier hebben.

Mijdrecht/Qui Vive JO16-1 wordt getraind en gecoacht door Floor (HVM Dames 1), getraind door Tom (HVM Heren 1) en getraind door Jurre (Qui Vive Heren 1). De ervaring en kennis die zij weten over te brengen op de jongens maakt het team elke week een beetje beter.

Voorcompetitie

De voorcompetitie in september werd gestart met vier wedstrijden in de vierde klasse. Deze vier wedstrijden werden allemaal met ruime cijfers gewonnen. Door dit resultaat mocht Mijdrecht/Qui Vive in de najaar competitie uitkomen in de derde klasse. Ook hier werd de ene na de andere overwinning geboekt. Slechts één wedstrijd werd ongelukkig verloren. Voor de tweede maal in twee maanden tijd mocht dit bijzondere team zich kampioen noemen; nu in de derde klasse.

In december startte de zaalcompetitie. Mijdrecht/Qui Vive JO16-1 mocht weer uitkomen in de derde klasse. En, opnieuw kon een kampioenschap worden gevierd! Twaalf wedstrijden gespeeld, twaalf wedstrijden gewonnen. Maar liefst 99 maal werd er gescoord, slechts 18 tegentreffers werden geïncasseerd.

Vanwege alle goede resultaten mag Mijdrecht/Qui Vive JO16-1 het in de lentecompetitie gaan laten zien in de tweede klasse. Maar, wat er ook gebeurt: Na twee keer promoveren is dit seizoen al meer dan geslaagd!