Nostalgische filmmiddag in Historische Tuin

Aalsmeer – Aanstaande zondag 15 februari kan er weer gezellig samen gekeken worden naar nostalgische films van Oud Aalsmeer in de veilingzaal van de Historische Tuin. De eerste film gaat over Motorclub Aalsmeer Oost (1953-1954). In deze film is een betrouwbaarheidsrit met start en finish bij Café Vrolijk aan de Oosteinderweg, hoek Mr. Jac. Takkade, een rally met start en finish bij Café Welkom aan de Pontweg en een feestavond in Café Vrolijk te zien.

De tweede film gaat over de ‘Storm in december 1960’ met hoog water in Aalsmeer-Oost. En de derde film toont beelden van de nieuwbouw en uitbreiding van de firma Jo Kramer aan de Machineweg (1960-1970).

De extra films deze middag zijn: De Topsvoortbaan achter de Uiterweg en IJsclub Uiterweg 125 jaar. De filmmiddag begint om 15.00 uur. Ingang Historische Tuin via de Nico Borgman ophaalbrug aan het Praamplein.

Foto: Rit Motorclub Aalsmeer (aangeleverd).