Nog plekken vrij voor twee Bindingkampen

Aalsmeer – Wil jouw kind deze zomervakantie een week op kamp? Voor de eerste twee Bindingkampen zijn nog plekken beschikbaar! De Binding organiseert daarom op maandag 16 februari een informatieavond voor ouders en verzorgers. Een Bindingkamp is vooral een heel gezellige vakantieweek met leeftijdsgenoten.

De kinderen gaan samen op kamp, zonder ouders, maar onder begeleiding van een enthousiast en ervaren team van vrijwilligers. Je kunt het zien als een soort all-inclusive vakantie: samen opstaan, samen eten, samen activiteiten doen en ’s avonds gezellig afsluiten. De week zit vol afwisselende activiteiten, zoals sport en spel, creatieve momenten, bosspellen, speurtochten, fietstochten en, bij mooi weer zwemmen of wateractiviteiten. Ook zijn er bijzondere dagen, zoals een bonte dag met verkleedpartijen en een feestavond, een spannende nachtwandeling en natuurlijk de afsluitende avond bij het kampvuur. Voor ieder kind is er ruimte om te genieten en te ‘shinen’, of je nu sportief, creatief of juist wat rustiger bent.

Informatieavond

De informatieavond is bedoeld voor ouders van kinderen die zich al hebben aangemeld, maar ook voor ouders die nog twijfelen of eerst meer willen weten. De groepen zijn momenteel nog klein, dus nieuwe aanmeldingen zijn van harte welkom. De informatieavond op maandag 16 februari begint om 19.30 uur in De Binding aan de Zijdstraat 53.

De Bindingkampen zijn er voor verschillende leeftijdsgroepen vanaf groep 7 van de basisschool en bestaan al meer dan 75 jaar; een traditie die je eigenlijk niet kunt uitleggen, maar moet meemaken. Meer informatie en inschrijven kan via www.debinding.nl.

Foto: Binding Zomerkamp (aangeleverd).