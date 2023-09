NK Regenboog zeilen op Westeinderplassen

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer – Het Nationaal Kampioenschap in de Regenboog Klasse wordt dit jaar verzeild op de Grote Poel van de Westeinderplassen. De organisatie is in handen van de Regenboogclub en Watersport Vereniging Aalsmeer.

De Regenboog is sinds 1917 de oudste nationale eenheidsklasse. Dit fraaie zeilschip wordt niet voor niets wel de ‘Koningin van het Water’ genoemd en trekt nog steeds topzeilers aan, die willen genieten van het vaak spectaculaire zeilen met de ‘Boog’ en de gezelligheid aan wal. De Regenboog is 8 meter lang en heeft met de ballonfok er bij zelf 70,1 vierkante meter tuigage staan.

Dat komt wel van pas bij voorspellingen van zeer weinig wind tijdens de wedstrijden op vrijdag 8 tot en met zondag 10 september aanstaande. Op het water bij de bovenboei of mogelijk vanaf de kant bij de Watertoren leuk om even mee te genieten.