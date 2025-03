Nieuwe voorzitter voor TechNet Amstel & Venen

Regio – TechNet Amstel & Venen heeft een nieuwe voorzitter: Gerry Bras. Zij kreeg het voorzittersstokje uit handen van Jan van Walraven staat klaar om het werk van de stichting met frisse energie voort te zetten en zoveel mogelijk jonge mensen te enthousiasmeren voor een opleiding en baan in de technische sector.

Gerry Bras is voor veel mensen een bekend gezicht: “Als ondernemer heb ik meer dan 40 jaar aan het roer gestaan van Brabebo, een autodemontagebedrijf uit Mijdrecht’’, stelt zij zich voor. “In 2024 heb ik de zaak verkocht. Stilzitten is niets voor mij en een bestuursfunctie bij TechNet Amstel & Venen leek mij heel leuk.’’

Techniek Driedaagse

Als kersverse voorzitter valt zij direct in een grote uitdaging. “We zijn naarstig op zoek naar een locatie voor de Techniek Driedaagse 2025’’, zegt zij. “Wij vinden het van het allergrootste belang dat dit evenement doorgaat, dus: wie kan ons helpen?’’

Daarnaast is het haar ambitie om vooral ouders, docenten en leerkrachten te laten zien hoe leuk en veelzijdig de opleidingen en banen in de techniek zijn. Zíj hebben een grote stem in de beroepskeuze van kinderen. “Bovendien wil ik me richten op meisjes en vrouwen: slechts 14% van alle werknemers in de technische sector is vrouw. Dat percentage moet flink omhoog! Kortom, ambities en plannen genoeg; ik heb er ontzettend veel zin in.”

Mooie periode

Jan van Walraven blikt terug op een mooie periode als voorzitter. “Toen we in 2016 de eerste Techniek Driedaagse organiseerden konden we natuurlijk alleen maar hopen dat het netwerk zo succesvol zou worden’’, vertelt Jan. “Helaas is de noodzaak van zo’n netwerk onverminderd groot. We groeiden door naar een bruisend netwerk met een jaarrond programma vol activiteiten. Maar er is meer: we realiseerden onze eigen MakerSpace, haakten aan bij Sterk Techniek Onderwijs Amstelland en zijn heel betrokken bij met VMBO On Stage. Alles bij elkaar heeft dat grote impact. Na bijna 10 jaar is het tijd om het stokje over te dragen. Nieuwe mensen brengen nieuwe energie met zich mee. Voor een organisatie is dat heel goed.”

Jan van Walraven en Gerry Bras. Foto: aangeleverd.