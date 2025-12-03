Nieuwe speeltijd Jeu de Boulesclub Abcoude

Abcoude – Jeu de Boulesclub Abcoude heeft vanaf 10 december een nieuwe speeltijd: woensdagochtend 09.45 uur. Leden verzamelen dan voor een of twee spelletjes Jeu de Boules en na afloop is er koffie of thee. De overige speeldagen en -tijden blijven: zondagmiddag 13.45 uur, dinsdagmiddag 13.45 uur, donderdagochtend van 9.15 uur, donderdagavond 19.45 uur.

Belangstellenden kunnen drie keer komen om kennis te maken met het spel en de vereniging en dan eventueel lid worden. Secretaris Janny de Breij: “Wie komt kennismaken, wordt meestal ook lid. Je speelt al direct mee, zo krijg je de spelregels en de tactiek onder de knie. En je ervaart de gezelligheid.”

Het adres van de Jeu de Boulesclub Abcoude is Molenweg 19B, Abcoude, naast het fort. De vereniging heeft twaalf buitenbanen en vier binnenbanen, zodat er bij alle weersomstandigheden kan worden gespeeld.

Meer informatie? Stuur een mail naar secretaris@jdbca.nl.

Op de foto: Jeu de Boulesclub Abcoude. Foto: aangeleverd.