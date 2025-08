Nieuwe Meerbode aanwezig op NNP-dag: ‘Samen sterker in lokale journalistiek’

Wilnis/Kamerik – Op Buitenplaats Kameryck, op de grens van Kamerik en Wilnis, vond recentelijk de Nederlandse Nieuwsblad Pers-dag (NNP) plaats, een waardevolle bijeenkomst voor iedereen die zich inzet voor huis-aan-huisbladen in Nederland. “Als hoofdredacteur van de Nieuwe Meerbode edities De Ronde Venen en Uithoorn kijk ik met veel plezier en waardering terug op deze dag. Niet alleen vanwege de inspirerende omgeving in het Groene Hart en het goed georganiseerde programma, maar vooral vanwege de ontmoetingen met NNP collega-uitgevers en redacteuren uit het hele land”, weet Donald Esser.

In een tijd waarin lokale journalistiek om uitdagingen vraagt, is het belangrijk om elkaar op te zoeken. “De NNP-dag bood precies die gelegenheid: om te overleggen, te sparren en ervaringen uit te wisselen. Wat mij persoonlijk raakte, was de openheid waarmee collega’s hun successen en uitdagingen deelden. Van innovatieve manieren om lezers te betrekken tot slimme oplossingen voor redactionele dilemma’s. Het was een dag vol inzichten. Voor mij is overleg met NNP-vakgenoten geen luxe, maar een noodzaak. Lokale journalistiek vraagt om betrokkenheid, betrouwbaarheid en een scherp oog voor wat er speelt in de plaatselijke gemeenschap. Door een goed georganiseerd netwerk en met anderen te praten, leer je hoe zij dat aanpakken, wat werkt en wat niet. Die kruisbestuiving helpt mij om de Nieuwe Meerbode steeds verder te ontwikkelen tot een professioneel en relevant lokaal medium.”

Naast de inhoudelijke gesprekken was er ook ruimte voor ontspanning. De lunch, het voetgolf en de borrel met buffet zorgden voor een informele sfeer tussen bestaande en nieuwe uitgevers. En natuurlijk was het mooi om te zien hoe lokale journalistieke prestaties werden bekroond tijdens het plenaire gedeelte. Die erkenning is belangrijk; niet alleen voor de winnaars, maar voor het hele vakgebied.

“De NNP-dag was een waardevolle ervaring die mij elke keer weer inspireert en sterkt. Samen met NNP-collega’s werken we aan een toekomst, waarin lokale journalistiek blijft boeien en bloeien. Want juist in de haarvaten van de samenleving maken wij het verschil.”

Op de foto: Buitenplaats Kameryck was het decor voor de NNP-dag 2025. Foto: Geurt Mouthaan.