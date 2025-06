Nieuwe hoofdsponsor voor de Bosdijkloop

Vinkeveen – De 46e editie van de Keukenstudio Allround Bosdijkloop in Vinkeveen staat 8 februari 2026 op het programma. Voor de komende drie edities is een nieuwe hoofdsponsor vastgelegd die zijn naam aan de loop gaat verbinden: Keukenstudio Allround van André Kroeze. Vrijdag 6 juni is het contract met het bedrijf ondertekend.

André is geen onbekende voor de fietsclub TTC De Merel, die al jaren de Bosdijkloop organiseert, voorafgaand aan het begin van het fiets-seizoen. Grote dank gaat via de organisatie uit naar PK Sport van Peter Kinkel die jarenlang hoofdsponsor van dit evenement is geweest. Hij heeft vorig jaar aangegeven de sponsoring te beëindigen.

Vanaf komend jaar staat de loop jaarlijks op de tweede zondag van februari op de agenda. Inmiddels is de loop een begrip in de regio en voor vele (hard)lopers de start van het loopseizoen. De halve marathon is een mooie training voor de Rotterdamse marathon in april. Ook de landelijke route, buitengebied Vinkeveen, wordt door veel lopers als prettig en mooi ervaren.

Voor alle informatie over de Keukenstudio Allround Bosdijkloop: www.bosdijkloop.nl.

Op de foto: Vrijdag 6 juni is het contract met Keukenstudio Allround ondertekend. V.l.n.r. Loes Kuijper (voorzitter TTC De Merel), André Kroeze (Keukenstudio Allround) en Peter Meijer (werkgroep Bosdijkloop). Foto: aangeleverd.