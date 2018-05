Nieuwe expositie bij Wester-Amstel

Amstelland – Van vrijdag 1 tot en met zondag 17 juni exposeren Pauline Zeij en Susana Baticón bij Wester-Amstel in Amstelveen.

Pauline Zeij schildert trefzekere portretten van zowel mensen als dieren. Daarnaast maakt zij schilderijen, die een geheel eigen magische wereld verbeelden en waar mens en dier elkaar regelmatig ontmoeten. Haar beeldtaal is zowel zacht en aaibaar als rauw en reëel en dat gaat moeiteloos samen.

Beeldhouwster Susana Baticón werkt het liefst met marmer, een steensoort die de mogelijkheid biedt tot gedetailleerde vormgeving. Haar beelden zijn zowel figuratief als abstract. Het zoeken naar de perfecte vormgeving is van belang en het polijsten maakt het beeld af.

De expositie is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.30 uur en op feestdagen. De toegang is gratis. Honden worden niet toegelaten. Buitenplaats Wester-Amstel is te vinden aan de Amsteldijk-Noord 55 in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op www.wester-amstel.nl