Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 31 januari stond de ijsbaan Haarlem in het teken van de clubkampioenschappen van schaatstrainingsgroep VZOD. Met maar liefst 70 deelnemers was het een gezellige en sportieve avond, vol spanning en enthousiasme.

Voor veel jeugdleden was het extra bijzonder: zij reden voor het eerst een officiële wedstrijd. De jongste schaatsers verschenen aan de start van de 100 en 300 meter, terwijl de wat oudere jeugd de 100 en 500 meter reed. Dat leverde meteen een regen aan persoonlijke records op. Ook bij de junioren, senioren en masters – die de 500 en 1500 meter schaatsten – werden knappe tijden neergezet en meerdere persoonlijke records verbeterd.

Het hoogtepunt van de avond was de strijd om het clubkampioenschap. Deze werd dit jaar gewonnen door de tweeling Eline en Pepijn Schmutzer. Slechts een week na hun 17e verjaardag mochten zij zich clubkampioen noemen – een bijzondere en mooie prestatie. Iedereen kijkt met veel plezier terug op deze geslaagde dagen.

Alle aanwezige toeschouwers worden bedankt voor de enthousiaste aanmoedigingen langs de kant. Ook de jury, trainers en coaches verdienen een groot compliment voor hun inzet en de goed begeleiding van de schaatsers.

Foto: De nieuwe clubkampioenen bij stg VZOD, de tweeling Eline en Pepijn. Foto: Olav Schmutzer