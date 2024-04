Nieuw leven voor mobiele unit als kleedruimte bij CSW 

Wilnis – De jeugd van CSW in Wilnis kan sinds kort gebruikmaken van een mobiele unit bij de hoofdingang om zich om te kleden en te douchen. De unit deed tot vorig jaar dienst als kantoor- en toiletruimte van BAM Bouw & Techniek in Utrecht. Het idee om de mobiele ruimte een nieuwe bestemming te geven op het CSW-terrein is afkomstig van Tristan Frese, circulair specialist bij De Schijf Groep en als vrijwilliger actief bij CSW.

De ruimte waar de jeugd van CSW gebruikmaakte om zich om te kleden en te douchen bood onvoldoende ruimte en werd niet meer gebruikt. Frese: ,,CSW heeft plannen voor nieuwbouw, maar het zal nog even duren voordat die zijn gerealiseerd. De mobiele ruimte biedt daarom een mooie oplossing om die periode te overbruggen.’’

De mobiele unit stond bij de warmtecentrale van Eneco in Utrecht en meet 4,2 bij 20 meter. Hij is geplaatst op de plek waar de fietsenstalling stond, vlak bij de hoofdingang. Sinds de jaarwisseling is er gewerkt aan het ombouwen van de unit zodat de jeugd zich er kan omkleden en wassen.

Hergebruik is harde noodzaak

Wethouder Anja Vijselaar (Economie) vindt het hergebruik van de mobiele unit een mooi voorbeeld van circulaire economie waar de gemeente zich hard voor maakt. ,Het is een topidee van Tristan om de mobiele unit op deze manier een tweede leven te geven bij CSW. In plaats van een goede voorziening na eenmalig gebruik af te breken en het materiaal af te voeren, geven we er nu een mooie en nuttige bestemming aan. Grondstoffen zijn eindig en hergebruik van materialen is een harde noodzaak.’’

Duurzaamheidspartners

De gemeente stimuleert op verschillende manieren initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Dat gebeurt onder andere via de Duurzaamheidpartners waarbij ruim 70 bedrijven uit de gemeente zijn aangesloten. Schijf is een van bedrijven die is aangesloten bij Duurzaamheidspartners De Ronde Venen en die het duurzaamheidsmanifest heeft ondertekend. De bedrijven zetten zich in voor een duurzame gemeente en doen dat onder andere via projecten op het gebied van duurzame bedrijfsvoering en bewustwording.

Fotobijschrift:

Tristan Frese en wethouder Anja Vijselaar juichen samen met CSW-leden in de mobiele unit waar de jeugd sinds kort gebruik van kan maken. Tussen hen in voorzitter Marcel van der Schaaf van CSW.