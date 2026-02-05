Nieuw: ‘Boules en Babbels’ op de Kerkweg

Aalsmeer – Op vrijdag 20 februari wordt om 15.00 uur de nieuwe Jeu-de-Boules baan op de Kerkweg (naast nummer 1) officieel geopend. De baan is fraai gelegen bovenop de dijk en ligt vrijwel de hele dag in de zon. Vlak voor Kerst is de aanleg afgerond. In het voorjaar zal het groen nog worden verzorgd.

Het doel van de bewoners is dat er meer onderling contact komt. Dat er nu een leuke plek is voor ‘Boules en Babbels’ zal daar zeker aan bijdragen. Nu maar hopen dat het snel warm weer wordt!

Tijdens de opening zal wethouder Sybrand de Vries samen met Europees kampioen Henry Calvetti uit Aalsmeer een potje spelen en de regels van Petanque uitleggen. Iedereen die belangstelling heeft is welkom.

Foto: De nieuwe Jeu-de-Boules baan op de Kerkweg (aangeleverd).