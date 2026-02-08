Music in the Air (140): Danny Tol

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Danny Tol is een Oerolliefhebber pur sang. Oerol (niet te verwarren met Oeral, dat een gebergte in Rusland is) betekent ‘overal’ in het Fries. Het houdt in dat tijdens dit bekende muziek- en theaterfestival (10 dagen in juni) overal op het eiland Terschelling iets te beleven valt op cultureel gebied. Er zijn zo’n 30 locaties en het aanbod biedt voor ieder wat wils. In 1981 werd het eerste festival gehouden en tegenwoordig komen er wel 50.000 bezoekers, waaronder Danny, die er wel uren over kan vertellen.

Wanneer maakte je kennis met Oerol?

“In 2003 ging ik voor het eerst met mijn toenmalige partner. Samen met haar beleefde ik Oerol voor het eerst, kamperen en genieten van alles dat er was. Het geheel sprak me enorm aan. Ik ben in totaal 18 keer geweest. De meeste keren samen. Vanuit Harlingen met de boot naar Terschelling. Auto’s zijn in de minderheid en de meeste bezoekers verlaten lopend de boot of met de fiets. De laatste jaren ga ik ook met de fiets, vanuit Aalsmeer, tent in een aanhangertje. De eerste stop is Hoorn, de volgende dag naar Enkhuizen en vandaaruit met de boot naar Stavoren. Vervolgens het laatste stukje op de fiets naar Harlingen. Ik ga in m’n eentje maar op het eiland tref ik vrienden, ook uit Aalsmeer.”

Hoe gaat dat in zijn werk, waar vind je wat op het eiland?

“Het festivalhart is de laatste jaren aan zee, bij West aan Zee. In het hart is het grote podium waar diverse optredens zijn van groepen en soloartiesten. Op het podium vind je eigenlijk nooit de ‘gevestigde namen’ in de muziek maar er zijn wel artiesten die dankzij of na Oerol bekend zijn geworden. Via een plattegrond (online) zie je waar zich wat afspeelt.”

Wat is het dat je zo aantrekt in Oerol?

“Oerol heeft mij echt gegrepen. Muziek is maar één van de redenen. Ik maak er echt bijzondere dingen mee. Zoals die keer in het bos waar de natuur voor muziek zorgde, ‘geproduceerd’ door een staalkabel die tussen bomen was bevestigd. Door de wind kwam er een prachtig geluid vrij. Oerol is voor mij ook emotie: Zo woonde ik een optreden bij van een Belgische zangeres die zong als noodkreet, over angst en verdriet. Het was een keihard danceoptreden met een heel kwetsbare tekst die werd gezongen. Dat kwam enorm binnen…”

Hoe was het in het afgelopen jaar?

“Uitzonderlijk! Ik was bij een voorstelling met een dame met vlechten, zo geconstrueerd dat ze aan de uiteinden kleine gongetjes droegen met daaraan een klein hamertje. Het ging om de klank. Als je wilde kon je zachtjes aan een of meerdere vlechten bewegen zodat er klanken ontstonden. Ik waagde ook een poging. Wat er toen gebeurde: Ik werd aangetrokken door een bepaalde gongklank en ging er helemaal in ‘op’, als een soort tranche. Het maakte iets in me los. Ik weet nog dat ik dacht: Ik maak mijn eigen muziek en kies voor mezelf. Het resulteerde erin dat ik een einde aan mijn toenmalige relatie maakte. Dat moment op die plek was echt een keerpunt: ik liep er heel sterk vandaan.”

Foto: Danny op de fiets en een decor van de voorstelling met vlechten en gingen. (Eigen foto).