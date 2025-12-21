Music in the Air (133): Loes van Wissen

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – De Kudelstaartse Loes van Wissen komt uit een muzikale familie. Ze bespeelt o.a. de handpan, een bijzonder instrument met warme klanken. Loes wordt helemaal gelukkig tijdens het bespelen van dit instrument.

Wat doet muziek met jou, en wanneer begon het allemaal, Loes?

“Er ontstaat een soort verliefdheid, ik krijg er vlinders van in mijn buik. Bij ons thuis werd er altijd muziek gemaakt, er werd meerstemmig gezongen en mijn broer pakte zijn gitaar erbij. Ik was toen te verlegen om mee te doen. Mijn moeder stuurde beginjaren 70 mijn twee oudste zussen naar een dorpsfeest in Aalsmeer om handtekeningen te vragen voor een muziekschool in Aalsmeer-Oost. Die is er toen ook gekomen aan de Oosteinderweg! Dankzij mijn moeder heb ik het notenschrift geleerd.”

Jij bespeelt een bijzonder instrument? Kun je daar iets over vertellen?

“Dat is de handpan. Dit is een metalen muziekinstrument dat je met je handen bespeelt. Het werd ontwikkeld begin 2000, afgeleid van de steeldrum en de ghatam. De vorm lijkt wel wat op een UFO en elk instrument bevat zorgvuldig gestemde toonvelden. Je bespeelt het door met je vingers of handpalmen te tikken. De handpan produceert warme, etherische klanken. Je kunt er ritme en melodie op combineren. Drie jaar geleden ben ik daar mee begonnen. Mijn zus had er een gekocht en ik leende die van haar en ik was meteen verkocht. Het is mijn favoriete instrument. Het ontspant me.”

Ik componeer ook heel kleine muziekstukjes. Daar gebruik ik de Ipad voor met een speciaal programma, Touch Notation genaamd.”

Bespeel jij nog andere instrumenten?

“een beetje piano en ukelele en ik zing in twee koren: in de Amstellandse Cantorij en bij Chorus ad Hoc, respectievelijk uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Ik ben daar een tenor. We zingen voornamelijk oude barokmuziek, waaronder veel kerkmuziek. Ik word vooral blij van de meerstemmigheid, Ik houd van ingewikkelde koormuziek, dat is een leuke uitdaging voor mij.”

Wat is jouw mooiste muziekherinnering?

“Ik hoorde toen ik een puber was muziek van Astrud Gilberto bij mijn broer thuis, dat maakte indruk, verder houd ik ook erg van de Matthäus Passion en van het nummer Golden Brown van The Stranglers.”

Wat wil je nog allemaal gaan doen?

“Ik wil graag een goede handpanspeler worden!”

Foto: RvdZee.