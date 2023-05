Mooie resultaten voor Aalsmeerse midgetgolfers

Aalsmeer – Het afgelopen weekend bestond voor de midgetgolfers van Aalsmeer uit een druk speelprogramma. Op Hemelvaartsdag werd op de eigen baan aan de Beethovenlaan een drie ronden toernooi gehouden. Deze werd glansrijk gewonnen door DirkJan Jongkind met een totaal van 81 holeslagen. Tweede werd Klaas Boekel met 94 holeslagen en derde Mariusz Ciesielski met 96 holeslagen.

Vrijdag werd het 45+ toernooi gespeeld op de banen van de Trekvogels. Zes Aalsmeerders reisden af naar Boskoop. Bij de dames werd Els van der Stroom eerste en Marrie Bonhof tweede. Bij de heren vielen Klaas Boekel, Lars Looijen , Hans Reijerkerk en Ton Silvius net buiten de prijzen. In het weekend werd op de banen van Ridderkerk de NK Combi gespeeld. Een vijftal Aalsmeerders gingen aan de slag om dit weekend de beste scores neer te zetten. Onder prima weersomstandigheden, wel was de stevige wind soms spelbreker en zorgde voor een teleursteling omdat de hole in one niet werd gehaald. Bij de Dames Senioren B wist Marrie Bonhof kampioen te worden. En DirkJan Jongkind kon de dag ook leuk afsluiten. Hij werd uitgenodigd om uit te komen voor het Nederlandse team bij het komende WK, welke wordt gehouden op de banen van Uppsala in Zweden.

Zaterdag en tweede Pinksterdag

Aankomend weekend gaat een aantal Aalsmeerders naar het Pinkstertoernooi van Lexmond en een deel gaat naar het tweedaagse toernooi in Nuth. Natuurlijk zorgen de vrijwilligers ervoor dat de banen in Aalsmeer open zijn voor een rondje midgetgolf. Zowel zaterdag als tweede Pinksterdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Op eerste Pinksterdag gesloten. Adres: Beethovenlaan 116.

Foto: Marrie Bonhof (midden) kampioen bij de Dames Senioren B.