Monuta Weber schenkt waakmand aan ThamerThuis

Regio – Stichting ThamerThuis ontving van Monuta Weber een waakmand met daarin onder andere een JBL-box, een koptelefoon, een gedichtenbundel, een plaid en kleurboeken voor jong en oud. Dit initiatief is één van de ‘100 gebaren’ van Monuta, ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan. Jolanda Weber licht toe: “Het is zo belangrijk dat we naar elkaar en onze omgeving omkijken. We doen er alles aan om mensen te helpen op een juiste manier afscheid te laten nemen van het leven en van elkaar. Het is heel bijzonder dat wij in het kader van het Monuta jubileum zo’n lokaal gebaar kunnen doen en zo samen een bijdrage leveren. Want uiteindelijk moeten we het met elkaar doen.”

Samen met de vrijwilligers ontving Jeannette Voskamp de waakmand voor Stichting ThamerThuis, een kleinschalig hospice in De Kwakel voor mensen in de laatste fase van hun leven. Jeannette gaf daarbij terug dat ze heel blij zijn met de waakmand: “Door de waakmand een vaste plek in de gastenkamer te geven is hij altijd beschikbaar en kan hij op een heel natuurlijke manier in gebruik genomen worden als de familie daar behoefte aan heeft”.