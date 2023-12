Mini’s Atalante in actie in Aalsmeer￼

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag stond minidag nummer 4 op het programma. Dit keer was Atalante weer met drie teams vertegenwoordigd en alle teams speelden exact tegelijkertijd; de twee jongste teams zaten ook nog eens bij elkaar in de poule. Dat beloofde een interessante ochtend te worden.

Atalante Tiktok

De meiden van Tiktok hebben hun plekje wel gevonden op niveau 6 en het gaat iedere minidag weer beter. Isabella, Liv, Lotte, Lynn en Rikki speelden mooi volleybal en begonnen vol overtuiging. De eerste wedstrijd werd gelijk gespeeld; de tweede wedstrijd ook. De derde wedstrijd was er eigenlijk een te veel. Deze ging helaas verloren. Hopelijk zien we de volgende minidag hun goede spel ook terug in het resultaat.

Atalante Ministars

Amy, Evelien, Jill, Mila en Suze waren vooral serverend erg goed op dreef. Dankzij die service, waarvan ook een heel aantal knap bovenhands, werd er veel gewonnen. Ook werd er in de rally goed geconcentreerd gespeeld en werden de derde ballen vaak ook knap langs de lijn gespeeld. De eerste wedstrijd was nog gelijk; de tweede ging dik gewonnen. De derde was tegen hun clubgenootjes.

Atalante Skittles

Ook Aeneas, Nel, Nina en Robin konden leunen op hun goede service. De eerste wedstrijd eindigde in gelijkspel, omdat de tweede set heel nipt verloren ging. De tweede wedstrijd was de tegenstanders iets beter op elkaar ingespeeld, maar de Skittles gingen steeds beter in drieën spelen en maakten er nog een gelijkspel van.

Vinkeveense derby in Aalsmeer

De derde wedstrijd van onze jongste teams was dus tegen elkaar. De Ministars pakten al snel een ruime voorsprong door goed te serveren. Door de vele aanmoedigingen kwamen de Skittles stapje voor stapje dichterbij, maar het was net niet goed. De Ministars pakten set 1. De tweede set ging lange tijd gelijk op, maar de Skittles hadden iets meer moeite met het verwerken van de service van de Ministars. Hierdoor wonnen zij het onderlinge duel.

Afsluitend toernooitje

De mini’s mogen nu gaan genieten van de Kerstvakantie, maar voordat ze dat gaan doen, is er eerst aanstaande vrijdag nog een gezellig kersttoernooitje samen met de aspiranten van Atalante. Op 13 januari is de volgende minidag in Hoofddorp.