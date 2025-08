Miljoen kilometer zwerfvuilvrij met HelemaalGroen

Regio – ANBI Stichting HelemaalGroen viert dat in zes jaar tijd een miljoen kilometers geregistreerd zijn schoongemaakt in ons land, waaronder ook kilometers in gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn. Dit burgerinitiatief begon in 2019 in Geesteren (Achterhoek) met een paar mensen en telt inmiddels 17.600 betrokken deelnemers.

Ook in De Ronde Venen en Uithoorn zijn actievelingen die geregeld grijper en vuilniszak ter hand nemen om hun leefomgeving schoner te maken. In plaats van over zwerfvuil te zeuren, komen ze in actie: ‘Niet klagen, maar doen’. Na hondenpoep is zwerfvuil de volgende ergernis van de gemiddelde Nederlander.

HelemaalGroen stimuleert individuele burgers om zwerfafval op te ruimen en hun inzet zichtbaar te maken. Dat kan via https://app.helemaalgroen.nl. De app beloont, stimuleert en verbindt.

