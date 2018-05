Mijdrechtse basketbal dames 1 kampioen derde klas

Mijdrecht – De dames van Argon Basketbal zijn afgelopen maand kampioen geworden in de derde klasse. De laatste keer dat dit heeft plaats gevonden is alweer 4 jaar geleden. Het team wat steeds beter op elkaar ingespeeld raakt heeft slechts 1 wedstrijd verloren over het gehele seizoen. De wedstrijd moest worden gespeeld worden tegen het Utrechtse Bulls team dames 5. Een gezonde spanning was er bij de dames aanwezig aangezien er uit tegen deze dames hard gewerkt moest worden om tot een overwinning te komen. De dames waren de laatste wedstrijd geheel compleet aanwezig.

Coach Nicole Booden die aan het begin van het seizoen nog twijfelde had het zwaar met de wissels, aangezien zij iedereen dezelfde speeltijd wilde geven. In de rust was de stand 34-14 voor de dames van Argon Basketbal. Ook de tribune die normaal niet of nauwelijks gevuld is tijdens de wedstrijden was voor die dag goed gevuld. De dames bedanken dan ook de aanwezige toeschouwers die dit tot een onvergetelijke avond hebben gebracht. Eindstand van deze wedstrijd 59-34. Marieke Gobée was topscoorder van de avond met 18 punten.