Midzomernachtfeest: Topavond in Oosterbad

Aalsmeer – In het Oosterbad kon afgelopen vrijdag 24 juni gezwommen worden tot de zon onder ging. En dit was niet de enige activiteit tijdens het midzomernachtfeest. Er kon genoten worden van een hapje en een drankje, er was een kleine braderie met leuke woonaccessoires en zomermode en er werden planten te koop aangeboden waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade 1. Het is een topavond geworden met heel veel (jonge) zwemmers en bezoekers, een heerlijke temperatuur en alleen maar zon. De voorspelde regen is uitgebleven en daar was iedereen natuurlijk heel blij om.

De volgende activiteit in het Oosterbad is de zwemvierdaagse van maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli met diverse extra spelletjes waaronder plankhangen en wie maakt het hoogste bommetje. Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.hetoosterbad.nl