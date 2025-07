Micah Panhuizen wint internationaal padeltoernooi

Vinkeveen/Houten – Afgelopen weekend werd er door talentvolle padeljeugd in Houten gestreden in verschillende categorieën om de bekers. Er waren dit jaar wederom veel goede spelers aanwezig uit onder meer Engeland, Finland, Duitsland, Zweden en België.

Micah Panhuizen van VLTV uit Vinkeveen speelde in de categorie jongens U12. Hij speelde met zijn Belgische partner Lennert Strack en wist beide wedstrijden te winnen. Dit was erg knap, omdat Micah pas 9 jaar is en nooit eerder met Lennert had gespeeld. Ze moesten er samen even inkomen in de eerste set tegen een goed Nederlands duo. Uiteindelijk wisten ze deze wedstrijd met 7-5 en 6-1 te winnen. Vervolgens werd de volgende wedstrijd zeer overtuigend met 6-0 en 6-0 gewonnen.

Het is een droom van Micah om zich te meten met de internationale topspelers in zijn leeftijdscategorie. Om deze reden gaat hij regelmatig naar Spanje en dit jaar ook naar Zweden. Bull Padel sponsort Micah en hij is hier is blij mee. Omdat alle lessen en buitenlandse reizen kostbaar zijn, is Micah nog zoekende naar sponsors. Voor meer informatie: mpanhuizen@hotmail.com.

Op de foto: Micah Panhuizen en Lennert Strack. Foto: aangeleverd.