Meld je aan voor de Kidsrun￼

Regio – Donderdag 3 augustus gaat het weer gebeuren, de Kooyman Polderloop, hét loopevenement in de zomer in deze regio. De schoolvakanties beginnen deze en volgende week al, het is daarom belangrijk dat je je nu al opgeeft voor de kidsrun. Alle deelnemers, ook de deelnemers aan de kinderloop, lopen met een startnummer met een chip daarin verwerkt . Dat betekent dat de tijd van iedereen direct wordt geregistreerd. De organisatie vraagt de deelnemers, zowel voor de G-run, de kidsrun en de langere afstanden, om zich zoveel mogelijk van tevoren in te schrijven via www.inschrijven.nl. Dat kan tot en met 1 augustus. Nainschrijving is op de dag van de loop wel mogelijk.

Teambattle

Naast de individuele deelname aan de Kooyman Polderloop is er de mogelijkheid om als lid van een team bij de afstand van 10 km deel te nemen aan de zgn. ‘Teambattle’. Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen. De tijden van de 4 eerstaankomenden van een team worden opgeteld. Voor de 3 snelste teams ligt er een mooie prijs in de vorm van een barbecuepakket van de plaatselijke slager klaar en de poedelprijs voor het laatste team is een schaal met lekkere hapjes. Als lid van een team meld je je individueel aan via www.inschrijven.nl, het team meldt zich aan bij de organisatie via kooymanpolderloop@gmail.com. Aan deelname als team zijn geen extra kosten verbonden.

Wie kunnen meedoen aan de Teambattle: een groep vrienden/vriendinnen/buren, een sportteam van een vereniging, een bedrijfsteam, ouders en leerkrachten van een school, etc. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Jos Lakerveld (AKU), 06 57036868, jostineke8@gmail.com.