Maks slaat aanval Eva af bij jeugdschaken AAS

Door Ben de Leur

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag was er het topduel Eva versus Maks bij het AAS jeugdschaken. Beide spelers gebruikten hun tijd goed, waarbij vooral Eva erg lang nadacht. Wat haar uiteindelijk wel opbrak in het eindspel, waar ze een voordelige, maar moeilijke stelling had verkregen. Terwijl de spelers steeds sneller moesten spelen werden er pionnen veroverd en weer weggegeven en wisselden de kansen bijna per zet. Er kwam een stelling met vrijwel geen materiaal op het bord en er werd tot remise besloten. Een erg spannende partij! Merlijn had weinig moeite met de nog jonge Aadvik en werd daardoor gedeeld tweede met Eva op 1,5 punt van Maks. Rune was weer afwezig en viel daardoor verder terug. Het damesduel Aamodhana tegen Manusri werd door zwart gewonnen, waarmee stille kracht Manusri nu zesde staat met 10 punten. Eli was gelukkig wel weer aanwezig, maar was wat roestig geworden en verloor van Sam.

Het jeugdschaken bij AAS is iedere vrijdag vanaf 19.00 uur in de bovenzaal bij De Binding in de Zijdstraat 55 in het centrum van Aalsmeer. Kijk voor meer informatie, alle uitslagen en de stand op www.aas.leisb.nl.