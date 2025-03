Maatregelen luchtvaart tegen schittering zonnepanelen

Schiphol – Sinds dinsdag 4 maart is de Polderbaan op Schiphol bij zonnig weer tussen 10.00 en 12.00 uur tijdelijk niet beschikbaar voor landend vliegverkeer. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), KLM, EasyJet en Schiphol, verenigd in het overkoepelende Integral Safety Management System (ISMS), zijn genoodzaakt deze maatregel te nemen om de veiligheid van het vliegverkeer te waarborgen. De zonnepanelen onder de aanvliegroute naar de Polderbaan, buiten het landingsterrein, belemmeren het zicht van piloten door schittering als de zon schijnt. Vanwege de stand van de zon treedt dit effect in de ochtend op. De afgelopen periode hebben piloten hierover diverse meldingen gedaan. Dagelijks zal op basis van weersvoorspellingen de afweging gemaakt worden of de Polderbaan inzetbaar is. De partijen willen dit tot een minimum beperken, omdat het niet inzetten van de Polderbaan impact heeft op de geluidsbelasting rondom Schiphol. Landend verkeer zal door deze maatregel vaker gebruik maken van de Zwanenburgbaan of Buitenveldertbaan.

Oplossing noodzakelijk

De luchtvaartsector heeft eerder overleg gevoerd met gemeente Haarlemmermeer over het plaatsen van zonnepanelen in de omgeving van Schiphol. Daarbij is door de sector aangegeven dat het gebruik van speciaal glas (deep textured glass), dat zon absorbeert in plaats van weerkaatst, voor de vliegveiligheid noodzakelijk is. De gemeente Haarlemmermeer en de eigenaar van het zonnepark werken hard aan een structurele oplossing, in overleg met de luchtvaartsector. Deze maatregel geldt vooralsnog tot 23 maart, of eerder als een structurele maatregel voorhanden is. De Luchtverkeersleiding blijft de situatie monitoren op basis van eventuele meldingen van vliegers. Veiligheid heeft daarbij de hoogste prioriteit.

Foto: aangeleverd