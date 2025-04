Lions Lenterit: € 5.525,– voor Filmtheater GERRIT

Mijdrecht – Het was voor autoliefhebbers op het parkeerterrein van Bowling Mijdrecht feest op zondag 6 april. Daar verzamelden zich meer dan 70 prachtige auto’s voor de 21e editie van de Lions Lenterit. Van een klassieke Bugatti tot een opvallende limited edition Kia Picanto.

Dit jaar stond de rit in het teken van het thema ‘Oranje’, en dat was te zien: veel deelnemers hadden hun voertuigen vrolijk versierd in koninklijke tinten. De zon liet zich gelukkig zien, al was het met de frisse wind soms even tanden op elkaar. Dat hield de cabriorijders echter niet tegen; zij begonnen gewoon met open dak aan deze gezellige en uitdagende puzzelrit, allemaal voor het goede doel. En dat goede doel is het sfeervolle Filmtheater GERRIT in Uithoorn. Een bijzondere, onafhankelijke bioscoop waar film én gemeenschap samenkomen, volledig gerund door enthousiaste vrijwilligers. Een waardevolle plek die wel wat extra steun kan gebruiken.

De route van de Lenterit, uitgezet met bolletje-pijl aanwijzingen, leidde de deelnemers langs onbekende maar prachtige wegen in de regio. Onderweg moesten zij speelse opdrachten uitvoeren, vragen beantwoorden en een behendigheidsproef trotseren, met veel gelach en fanatisme tot gevolg.

De dag werd afgesloten op het terrein van Geostick met een gezellige borrel en feestelijke prijsuitreiking. Er waren prijzen voor de plekken één, twee en drie en voor de meest originele invulling van het thema.

Het mooiste moment was toen Danny Kaandorp van Filmtheater GERRIT een symbolische cheque van maar liefst € 5.525,– in ontvangst mocht nemen, uit handen van Lionslid André Kunkeler.

Lionsclubs Mijdrecht-Wilnis en Uithoorn: “We willen alle deelnemers én de gulle sponsoren bedanken die deze opbrengst mogelijk hebben gemaakt. Wil jij ook op een leuke manier iets betekenen voor een ander? Stuur ons gerust een mailtje via: secretaris@lionsclubuithoorn.nl. Samen maken we het verschil en hebben we nog plezier ook!”

Op de foto: Danny Kaandorp van Filmtheater GERRIT krijgt de cheque van Lionslid André Kunkeler. Foto: aangeleverd.