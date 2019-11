Licht klassiek bij Bob & Gon zondagmiddag

Aalsmeer – Zondag 1 december weten Bob & Gon opnieuw een volle zaal te trekken met de komst van wereldster en sopraan Isabella Scholte. Vier sterren krijgt zij van de recensenten. Samen met de Engelse pianiste Elizabeth Ford, ook al verwend met een kwartet aan sterren, speelt en zingt zij een aantal prachtige stukken waardoor er weer gerekend kan worden op veel bijval van het trouwe Bob & Gon publiek.

De KCA klassieke concerten leken enigszins te versloffen. Alle reden voor Bob & Gon de uitdaging aan te gaan of zij hun publiek niet enthousiast konden krijgen voor concerten die de harten verwarmen. Bas en Katelijne van Otterloo deden de suggestie de 3Violas, Isabella Scholte en Elizabeth Ford uit te nodigen.

Twee concerten

En echt, voor degenen die twijfelen, kom luisteren want zowel voor als na de pauze krijgt men iets te horen wat blij maakt. De 3Violas; de altviolisten Floris Faber, Geerten Feller en Hessel Moeselaar studeerden alle drie op het conservatorium en deelden hun belangstelling voor verschillende muziekstijlen. Zij kiezen voor een gewaagde maar interessante muziekkeuze; Een mix van klassiek met pop en elektronische klanken. Vul dat aan met hun vaste onderdeel improvisatie. Zo wacht het publiek een muzikale middag van een heerlijke eigenzinnigheid.

Isabella Scholte komt uit een zeer muzikale familie, leidt een druk bestaan en reist de hele wereld over waar zij grote successen boekt. Zo trad zij onder andere op voor Kofi- Anan en in eigen land voor het Koningshuis en verschillende burgemeesters. Zong in meerdere opera’s, maar haar stem leent zich ook voor een lichter repertoire. “Isabella maakt indruk door haar warme persoonlijkheid en weet feilloos de juiste snaar te raken. Zij kan toveren met het mooiste instrument: De stem!” Met de pianiste Elizabeth Ford (werkt al 12 jaar bij de Nationale Balletacademie) vormt zij een gouden duo.

Nog aantal kaarten

Nog een aantal kaarten à 21.50 euro (contante betaling) is te koop bij Wijnhandel Wittebol in de Ophelialaan. Het concert begint aanstaande zondag om 15.30 uur. De grote zaal van De Oude Veiling in de Marktstraat gaat open om 14.45 uur. Proef de sfeer van theater Bob & Gon waar de lichtjes branden, de rozen op tafel liggen en een heerlijk glas wijn gedronken kan worden.

Janna van Zon