Lezing in Crash Museum over verzetswerk

Aalsmeerderbrug – Het Crash Luchtoorlog- en Verzets-museum ‘40-’45 in het Fort bij Aalsmeer organiseert in het kader van ‘Het jaar van Verzet’ op zaterdag 27 oktober om 13.00 uur een lezing over het verzetswerk en de onderduik van Harry en Sieny Cohen. De lezing wordt verzorgd door Esther Shaya.

Harry en Sieny Cohen waren actief betrokken bij het in veiligheid brengen van vele joodse kinderen vanuit de crèche, tegenover de Hollandse Schouwburg in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen de crèche op 29 september 1943, nu precies 75 jaar geleden, werd opgeheven doken ze onder in Nieuw-Vennep, eerst bij de familie Boogaard en later bij de Breijers, waar ze meerdere Duitse invallen miraculeus overleefden.

Overleven in verzet en liefde

Esther Shaya sprak anderhalf jaar lang wekelijks met Harry en Sieny. Op basis van die interviews en vele uren research schreef zij het boek: ‘Harry en Sieny – Overleven in verzet en liefde’. Het is een ontroerend portret over twee bescheiden helden, over hun verschillende milieus, de heftige oorlogstijd en hun latere gezinsleven en carrières. Humor, heimwee, rouw en relativeringsvermogen strijden om voorrang in deze dubbelbiografie die een hele eeuw omspant.

Onderduikverhaal

Het boek is na de lezing op 27 oktober verkrijgbaar bij het verkooppunt in het Crash Museum. Het onderduikverhaal van Harry en Sieny is onlosmakelijk verbonden met de verhalen over de onderduik in de Haarlemmermeer. Met zorg en toewijding houdt het Crash Museum deze verhalen al vele jaren levend.

De lezing is gratis toegankelijk voor museum bezoekers. Na de lezing zijn maquettes van de onderduiklocaties uit het verhaal in de expositie van het museum te bekijken.

