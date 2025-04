Lezing en excursie over voorjaarsbloeiers

Hoofddorp – In heemtuin De Heimanshof in Hoofddorp staat het bos al vol met voorjaarsbloeiers. Diverse soorten sneeuwklokjes, narcissen, bostulp, aronskelk, maagdenpalm zijn door het vroege voorjaar al volop in bloei. Op zondag 13 april organiseren De Heimanshof en IVN-werkgroep Haarlemmermeer samen een lezing over die vroege bloeiers met aansluitend een excursie in de tuin. De lezing start om 14.30 uur in het Informatiecentrum van heemtuin De Heimanshof aan de Wieger Bruinlaan 1.

Aanmelden graag via: secretaris@deheimanshof.nl. In de lezing neemt IVN-natuurgids Koos Possel bezoekers mee in de herkomst van de vroege bloeiers, de groei- en bloeiwijzen en hun functies. Voorjaarsbloeiers geven niet alleen kleur in de tuin of berm maar zijn ook een belangrijke eerste voedselbron voor bijen, vlinders en andere insecten die ontwaken uit hun winterrust. Koos zoomt in op een bijzondere groep voorjaarsbloeiers, de stinsenplanten. Wat zijn dat? Waar komen ze vandaan. De toegang is gratis. De accommodatie en tuin zijn toegankelijk voor minder validen

Foto: J. van Loon (voorjaarsbloeiers in Heimanshof)