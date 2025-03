Lenterit van start in Mijdrecht

Regio – Heb je een oldtimer, sportauto of een andere bijzondere wagen? Dan is dit hét moment om hem op te poetsen en te laten stralen voor de lenterit. Deze vindt plaats op zondag 6 april. De start is tussen 10.30 en 11.30 uur bij Bowling Mijdrecht en de finish is uiterlijk om 16.00 uur bij Geostick in Uithoorn. Deelnamekosten bedragen 75 euro per auto. Langs de route zijn diverse gezellige lunchplekken, waar je zelf kunt kiezen waar je neerstrijkt (lunch is niet inbegrepen).

De lenterit is een gezellige en uitdagende puzzelrit voor jong en oud. Stap in de auto met familie, vrienden, collega’s of de kinderen en geniet van een prachtige tocht langs onbekende wegen. Laat je navigator de juiste route wijzen en ontdek onderweg verrassende vragen en leuke opdrachten. Dit jaar heeft de lenterit bovendien een feestelijk tintje met het thema ‘Oranje’. Versier je auto of trek een bijpassende outfit aan en maak kans op een leuke prijs. Uiteraard zijn er ook mooie prijzen voor de winnaars van de puzzelrit.

Naast een dag vol plezier wordt bijgedragen aan een mooi doel: filmtheater Gerrit in Uithoorn. Deze gezellige, onafhankelijke bioscoop voor Uithoorn, De Kwakel en omgeving draait volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Een bijzondere plek waar film en gemeenschap samenkomen.

Meedoen aan deze unieke rit kan door inschrijven via www.lenterit.nl.

Poets je trots op voor de lenterit. Foto: aangeleverd.