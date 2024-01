Lentemarathon terug in Amstelveen

Amstelland – Op zondag 17 maart zal Amstelveen bruisen van energie tijdens de KPMG Lentemarathon 2024. Met nu al een recordaantal ingeschreven lopers en tientallen verschillende nationaliteiten belooft dit evenement een spektakel te worden voor lopers van alle leeftijden en niveaus. Het hardloopevenement start en finisht in het Stadshart en biedt een gevarieerd aanbod aan afstanden, van het koningsnummer de marathon tot aan de gezellige 5 kilometer. “We zijn enorm trots dat we al 5.000 lopers mogen verwelkomen. Het is fantastisch om te zien hoe we samen met de gemeente Amstelveen, het bedrijfsleven, de culturele sector en instanties zoals Ons Tweede Thuis, een stevig draagvlak hebben gecreëerd voor een evenement dat sport, cultuur en de bewoners samenbrengt. We zijn dankbaar voor deze samenwerkingen en gaan er een onvergetelijk sportfeest van maken”, aldus organisator Roy van Damme.

Bijna uitverkocht

De tijd dringt voor de fanatieke hardlopers onder ons. De marathon en halve marathon zijn bijna uitverkocht. Deze officieel door de Atletiekunie gekeurde afstanden bieden een unieke kans om jezelf uit te dagen door een prachtige omgeving. Voor de langste afstanden zijn nog maar enkele startbewijzen beschikbaar, dus schrijf je snel in via www.lentemarathon.nl.

Vrijwilligers gezocht

Niet alleen als loper, maar ook als vrijwilliger kun je bijdragen aan de KPMG Lentemarathon. De organisatie is op zoek naar enthousiaste individuen die willen helpen om van dit evenement een succes te maken. Of je nu helpt bij de verzorgingsposten, als routebegeleider fungeert, of bijdraagt aan de sfeer en veiligheid, jouw inzet is onmisbaar. Meld je aan via http://www.lentemarathon.nl/vrijwilligers en word een essentieel onderdeel van dit geweldige evenement. Dus, of je nu deelneemt als loper, de energie voelt als supporter of bijdraagt als vrijwilliger, zorg dat je erbij bent op 17 maart!

Foto: Thomas Bakker