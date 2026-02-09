Lenteachtige Keukenstudio Allround Bosdijkloop kende parcoursrecord

De Ronde Venen – Toer Trimclub De Merel organiseerde afgelopen zondag in Vinkeveen de 46e editie van de Keukenstudio Allround Bosdijkloop. De weersomstandigheden waren ideaal voor hardlopers: de zon scheen volop, het was elf graden en er stond een matige oostelijke wind. Ruim 500 lopers verschenen aan de start, onder wie 95 Vinkeveense ‘thuislopers’.

Bij de jongens tot en met 12 jaar kwam Boaz van Dinteren uit Hilversum als eerste onder de finishboog door van de Onderling Verzekerd Kids Run over 1 kilometer. Hij zette daarbij een snelle tijd neer van 3.10 minuten. Bij de meisjes tot en met 12 jaar was, net als vorig jaar, Synne Kruiswijk uit Baarn de winnares in 3.55 minuten. Alle deelnemende kinderen ontvingen na afloop een medaille als herinnering.

Op de Van Ekris Toyota 5 kilometer was Pim Gouw uit Huizen de snelste bij de heren. Hij finishte in een scherpe tijd van 15.09 minuten. Bij de dames ging de overwinning naar Esther Vinke uit Houten, die won in 20.20 minuten.

De Studio110 Architectuur 10 kilometer kende met ruim 200 lopers het grootste deelnemersveld van de dag. Bij de heren ging de overwinning naar Julian Bosch uit Amersfoort, die finishte in een snelle tijd van 35.29 minuten. Bij de dames was Danielle Gerritsen, eveneens uit Amersfoort, de snelste in 45.41 minuten. Zij kwam uit in de categorie dames 45+ en liet daarmee veel jongere concurrentes achter zich.

MTC Fysio halve marathon

Voor het koningsnummer, de MTC Fysio halve marathon, moesten de deelnemers 21.0975 kilometer afleggen. Het parcours voerde over de Veenkade, recreatieterrein Bosdijk en het Bellopad (Oude Spoordijk). Bij de heren ging de overwinning naar Maxime Eiselin uit Duivendrecht in een tijd van 1.14,48. Hij liep het grootste deel van de wedstrijd samen met Wilfred Verhagen achter de voorrijder van TTC De Merel. “Ik heb het meeste kopwerk gedaan, maar het laatste stuk liep ik alleen, vooral met meewind. Ik wist niet dat het hier zo prachtig is, met deels onverharde paden”, aldus Eiselin. Wilfred Verhagen uit De Bilt, winnaar van eerdere edities in 2015, 2019 en 2020, eindigde als tweede in 1.16,00. Beide lopers kwamen uit in de categorie heren 35+. De derde plaats was voor René Bremer uit Amersfoort (heren 45+) in 1.18,03.

Parcoursrecord

Bij de dames was de winst voor Floortje Cieraad uit Voorburg, die met 1.18,13 niet alleen won, maar ook het parcoursrecord verbeterde. Daarmee mocht zij de bijbehorende prijs in ontvangst nemen. “Vorig jaar woonde ik in Loenen en wilde ik al deelnemen, maar toen was ik geblesseerd. De Bosdijkloop stond nog op mijn verlanglijstje. Met dit mooie weer had ik veel zin om te lopen. Het was mijn eerste deelname, een mooi parcours en heb ervan genoten”, vertelde Cieraad. Nathalie Klaassen uit Alphen aan den Rijn, winnares vorig jaar, werd tweede in 1.30,22. De derde plaats ging naar Jolanda van Vossen uit Bergen op Zoom met een tijd van 1.38,06.

Alle overige uitslagen staan vermeld op www.uitslagen.nl en www.bosdijkloop.nl. Dankzij de vele vrijwilligers en sponsoren is het gelukt om de organisatie zo gladjes mogelijk te laten verlopen. De 47e Keukenstudio Allround Bosdijkloop wordt volgend jaar gehouden op zondag 14 februari 2027.

Even een hand shake na de start. Foto: aangeleverd.