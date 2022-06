Leni van der Meer bokaal voor Britt en Daniël

Aalsmeer – Door corona konden de jaarlijkse zwemwedstrijden om de Lenie van der Meer bokaal niet doorgaan maar zondag 26 juni kon het weer. Stichting Meer Armslag, zwemvereniging Oceanus en Mike Multi Foundation ontvingen, voor de zesde keer, zwemmers van verschillende zwemverenigingen. Bijzonder bij deze wedstrijden is dat valide zwemmers en zwemmers met een beperking met elkaar strijden om die mooie bokaal. De bokaal is vernoemd naar de oprichtster van de stichting Meer Armslag; Lenie van der Meer. Zij zorgde ervoor dat er via de stichting geld en trainingsmiddelen beschikbaar kwamen om de prestaties van talentvolle zwemmers met een beperking te verbeteren.

Voor de zwemmers is het altijd weer spannend hoe hard hun concurrenten zwemmen en welke progressie zijzelf hebben gemaakt. Er werden prachtige tijden gezwommen. Door een speciaal rekensysteem werd aan het einde van de dag bekend wie bij de dames en heren overall de bokaal mee naar huis mochten nemen. Bij de dames werd dit Britt Colijn van New Wave uit Almere en bij de heren ging Daniël Wegman van Oceanus er met de bokaal vandoor. Bij voorgaande edities van dit evenement namen meer verenigingen deel. Mogelijk is de naderende vakantieperiode hier de oorzaak van. Daarom gaan de organisatoren proberen om de editie 2023 in maart of april te laten plaatsvinden.

Foto: www.kicksfotos.nl