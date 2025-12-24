Kwinkslag viert sportieve traditie met kersttoernooi

Vinkeveen – Badmintonvereniging Kwinkslag uit Vinkeveen sloot het jaar 2025 af met een traditie die inmiddels niet meer weg te denken is: het jaarlijkse kersttoernooi in De Boei. Ook dit keer stond sportiviteit centraal, maar vooral plezier en creativiteit gaven kleur aan de avond.

Het toernooi kende een bijzondere opzet. Naast de vertrouwde mixpartijen op twee velden, was er een derde veld ingericht voor een ‘handicap’-variant. Daar werd gespeeld op een badmintonveld, waarin een volleybalnet was verweven; een speelse twist die zorgde voor hilarische rally’s. De regels? Vier keer overspelen en dan doorspelen naar het andere veld. Het leverde niet alleen spanning op, maar ook veel lachsalvo’s langs de lijn. De opkomst was groot, met diverse gastspelers die het toernooi extra glans gaven. In totaal waren er acht prijzen te verdelen.

De hoofdprijs ging naar een bekende naam binnen de vereniging: Jos Bunschoten, een oudgediende die zijn ervaring opnieuw liet spreken. De troostprijs was voor gastspeler Jeroen van Rijn, die ondanks de handicapvariant zijn sportieve glimlach behield.

Kwinkslag verwelkomt nieuwe spelers graag. Elke donderdagavond om 19.30 uur staat de deur van sporthal De Boei open voor iedereen die kennis wil maken met dit snelle en dynamische racketspel. Met het kersttoernooi sloot Kwinkslag een jaar vol sportieve ontmoetingen af. De vereniging kijkt vooruit naar 2026, waarin plezier en verbondenheid opnieuw de basis zullen vormen.

Op de foto: De hoofdprijs ging naar een bekende naam binnen de vereniging: Jos Bunschoten. Foto: aangeleverd.