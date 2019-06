Kunstwerk Stieren in Vinkeveen behouden

De Ronde Venen – Wie van de A2 richting Vinkeveen rijdt, ziet vanaf de afrit een groot kunstwerk met blokken. Het is niet iedereen meteen duidelijk wat het kunstwerk toont: het verbeeldt twee stieren in een weiland. Het kunstwerk van 10 bij 3 meter uit 1959 dreigde verloren te gaan bij de sloop van het verouderde elektriciteitsstation. Gelukkig hebben eigenaar Stedin, erfgoedvereniging Heemschut en de gemeente een oplossing gevonden waarbij het kunstwerk behouden blijft.

‘De Twee Stieren’ is een werk van Adriaan van der Weijden (1910-1971). Het is één van de weinige werken die nog over zijn van deze kunstenaar, die vooral in steden werkte. Wethouder Becker, verantwoordelijk voor kunst en cultuurhistorie, is tevreden dat dit werk op deze locatie kan blijven. “Dit kunstwerk is niet alleen bijzonder mooi, het heeft ook een sterke relatie met het agrarisch karakter van onze gemeente. Ik ben blij dat wij met Heemschut en Stedin een oplossing hebben gevonden.”

Huidige tijd

Voor de energietransitie en de eisen van de huidige tijd, is het vervangen van het elektriciteitsstation noodzakelijk. Wens van de gemeente en erfgoedvereniging Heemschut was dat bij de sloop het kunstwerk behouden zou blijven. Om de waarde te benadrukken, schreef Heemschut een rapport over het kunstwerk. Stedin onderzocht vervolgens drie scenario’s. De beste oplossing blijkt om het kunstwerk los te zagen en op een sokkel te plaatsen. Hierdoor blijft het beeld behouden op de originele locatie en is het vanaf 2020 beter zichtbaar vanaf de Groenlandse Kade.

Benaissa el Hammadi, directeur asset management Stedin, is tevreden met deze manier van werken: “Met de invoering van de omgevingswet wordt overleg met stakeholders een voorwaarde bij ontwikkelingen. Stedin wil zoveel mogelijk hierop voorsorteren zodat er gedragen keuzes gemaakt worden. De samenwerking rond ‘De Twee Stieren’ is een voorbeeld van deze manier van werken.”