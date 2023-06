Korfballers VZOD op karakter langs Haarlem

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 3 juni speelden de korfballers van VZOD/FIQAS in de tweede klasse tegen het iets hoger geklasseerde Haarlem waar oud-coach Arjan Baervelt de scepter zwaait. VZOD heeft voor hem nauwelijks geheimen en dat hij zijn team goed had voorbereid was in de beginfase te merken. VZOD/FIQAS werd kort en agressief verdedigd en stond in een mum van tijd met 0-4 achter. Maar dit vasthouden in combinatie met een zuiver schot leek onmogelijk. En inderdaad, VZOD ontworstelde zich aan de druk en via Arian Maat werd het 1-4. Ook Laura Viet scoorde van afstand 2-4 en door een treffer van Vincent Algra werd het ook nog 3-4.

De achterstand was knap ingelopen door de Kudelstaarters en de wedstrijd kon opnieuw beginnen. Nadat Haarlem, die het niet opeens verleerd waren, de 3-5 maakte was het Maat die nogmaals scoorde: 4-5. Door een makkelijk gegeven strafworp werd de ruststand bepaald op 4-6. Gelijk na de rust was het team van trainer/coach Joe Rijpkema het eerst bij de les en via Algra werd het van afstand 5-6, al snel gevolgd door de gelijkmaker van Josine Verburg. Haarlem was even de kluts kwijt en moest na koud drie minuten al vluchten in een time-out. De Kudelstaarters zetten echter door en kwamen voor het eerst door Thomas van der Zwaard via een strafworp op voorsprong: 7-6.

Het momentum lag nu bij VZOD en zij kon hiervan profiteren door gelijk door te drukken. Helaas lukte dit niet en bleven goals van beide kanten uit. Haarlem kon geen vuist meer maken, maar kon vanuit de rebound herhaald schieten. Uiteindelijk valt die tegentreffer dan toch, al snel gevolgd door zelfs de 7-8. De wedstrijd was voor even gekanteld, maar Algra knalde van afstand de belangrijke gelijkmaker binnen: 8-8. De aanval van VZOD was niet gelukkig in de afronding en daardoor bleef de wedstrijd spannend en kon de stand beide kanten opvallen. Maar dan is daar opnieuw Verburg die een handig verdiende strafworp verzilverde en de blauw/zwarten op 9-8 bracht.

VZOD bleef gemiste kansen aan één rijgen, maar uiteindelijk was het Van der Zwaard die in de laatste minuten nog een keer sterk aanzette, en van de goed leidende scheidsrechter een strafworp meekreeg als beloning en deze ook maakte: 10-8. In de slotseconden leek het nog even spannend te worden, maar een strafworp werd door Haarlem gemist en dus kon VZOD een zwaar bevochten overwinning bijschrijven. Aanstaande zaterdag 10 juni speelt VZOD/FIQAS in Heerhugowaard tegen Apollo om 19.00 uur.

Foto: Jelle Ruessink