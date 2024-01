Korfbal: VZOD breekt geen potten tegen THOR

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 20 januari stond voor de korfballers van VZOD 1 de uitwedstrijd tegen THOR uit Rotterdam op het programma. THOR staat bekend om het achterverdedigen, waar de Kudelstaarters bij de thuiswedstrijd geen vat op kregen en met een zeer onvoldaan gevoel van het veld stapten. Het doel van deze uitwedstrijd was in elk geval om dit anders aan te pakken en hier beter mee om te gaan.

Helaas begon VZOD niet goed aan de wedstrijd. Al snel werd aangekeken tegen een 0-3 achterstand, wat tegen een stugge ploeg als THOR erg ongewenst is. Toch herpakten de Kudelstaarters zich door gedisciplineerder te verdedigen en goede kansen uit te spelen. Doelpunten van de dames van VZOD bracht de stand op 5-4. Opvallend was het goede verdedigende werk van Jeffrey Kunst, wiens heer aan het einde van de wedstrijd geen doelpunt gemaakt zou hebben. Vanaf de kant zag het eruit alsof VZOD attractiever korfbal liet zien dan de tegenstander, maar toch werd er de rust in gegaan met een 11-6 achterstand.

Na rust was het beeld onveranderd. THOR bleef scoren, waaronder wat gelukkige schoten en beslissingen van de scheidsrechter in hun voordeel. Dit geluk was wat minder aan Kudelstaartse zijde, waardoor de aansluiting niet gevonden werd en THOR de voorsprong vrij snel uitbreidde naar 13-7. Het achtste doelpunt was het eerste heren-doelpunt aan de kant van VZOD en kwam op naam van Thomas van der Zwaard. VZOD bleef door vechten, wat zo nu en dan zorgde voor een mooie goal. Echter zaten er ook aanvallen tussen waar de juiste discipline ontbrak, waardoor de achterstand niet meer ingehaald werd. De wedstrijd eindigde met een stand van 19-14. Het was duidelijk zichtbaar dat de korfballers geleerd hebben van de thuiswedstrijd tegen THOR, maar helaas kon dit niet omgezet worden in een beter resultaat. Doelpuntenmakers waren Claudia Vervuurt (5x), Tessa Kunst (2x), Joelle Heil (2x), Thomas van der Zwaard (2x), Laura Viet (1x), Thyra Sok (1x) en Vincent Algra (1x).