Korfbal: Strijdend C1 van VZOD wint opnieuw

Kudelstaart – De één na laatste korfbalwedstrijd van de C1 dit seizoen was ook wel een belangrijke. Want als er door VZOD/Bim C1 gewonnen werd, was er nog een kansje op het kampioenschap. De C1 speelde gelukkig niet op het heetste moment van deze warme zaterdag, dus dat was een kleine meevaller. In Sassenheim was Top de tegenstander. Twee ploegen die elkaar inmiddels goed kennen en waarvan er door VZOD C1 de laatste keer gewonnen werd. Kortom, er stond een spannende pot op het menu.

De eerste aanval begon gelijk fanatiek en Sven vond als eerste de korf door een zelf verdiende strafworp te verzilveren. Top maakte al snel de gelijkmaker, ook door een strafworp. Lotte bracht VZOD C1 echter weer op voorsprong, wederom door een strafworp. Maar ook nu wist Top weer tegen te scoren en zelfs op voorsprong te komen: 3-2. Gelukkig scoorde Noëlla een prachtige doorloopbal, gevolgd door een korte kans van Jurre en die moet je hem niet geven: 3-4. De verdiende voorsprong werd verder uitgebouwd door een bovenhandse doorloopbal van Nikita: 3-5. Het andere vak ging hier weer lekker mee door en Bastiaan scoorde ook een mooie doorloopbal. Met deze ruststand van 3-6 werd de verkoelende kleedkamer op gezocht.

Een voortreffelijke eerste helft gespeeld, maar dan heb je nog niets. Want de tweede helft verliep een stuk moeizamer. Het scoren wilde maar niet meer lukken, terwijl Top er inmiddels al weer twee in had liggen: 5-6. Alice had geen geluk met haar schotpogingen en tegelijkertijd werd er in de verdediging bij tijd en wijle slordig gespeeld, ook met de bal uitbrengen naar de aanval. Kortom, het werd een echt gevecht. Maar dan ben je bij Kim aan het juiste adres, die pakte weer menig rebound en laat dan de bal niet meer los. Het team bleef knokken en Jasper scoorde de zo belangrijke 5-7 met een mooie doorloopbal. De wedstrijd was nu bijna ten einde, maar Top wist toch nog een keer van afstand te scoren: 6-7. Zaak was nu om de bal in de laatste minuut in de aanval te houden, zodat Top niet meer kon aanvallen. Dit werd met succes professioneel uitgevoerd. VZOD C1 heeft geweldig gespeeld en opnieuw van Top gewonnen!