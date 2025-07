Koningskomedie Willem II in het Bostheater

Amstelland – Deze zomer is Willem II, een satirische en muzikale koningskomedie over één van de meest raadselachtige vorsten uit de Nederlandse geschiedenis, exclusief te zien in het Amsterdamse Bostheater. Was Willem II de held van Waterloo of een politieke draaikont? Een flamboyante levensgenieter of een man verscheurd door twijfels? Met scherpe humor, historische absurditeiten en een cast van twaalf acteurs en muzikanten wordt de mysterieuze Koning Willem II (1792-1849) opnieuw tot leven gebracht.

Tot en met 2 augustus is deze locatievoorstelling exclusief te zien in het Amsterdamse Bostheater. Onder regie van Tom de Ket kruipt acteur Sanne den Hartogh in de huid van deze vergeten vorst, omringd door een bonte stoet aan familieleden en hofintriganten. Julie Boellaard speelt zijn vrijgevochten zus Marianne, Alex Hendrickx de mysterieuze Engelbewaarder en Whitney Sawyer de ijskoningin Anna Paulowna. Andere rollen zijn er voor Jacob de Groot, Freek den Hartogh, Erik van der Horst en Laura Trompetter.

De voorstellingen op 25, 26, 29 en 30 juli en 1 en 2 augustus beginnen om 20.30 uur (op zaterdag ook om 16.00 uur). Kaarten kunnen gereserveerd worden via ww.bostheater.nl. Adres: De Duizendmeterweg 7, 1182 DC Amstelveen (in het Amsterdamse Bos).

Foto: De cast van de komische voorstelling Willem II. Foto: Mark Engelen