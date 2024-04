Kom skaten bij IJsclub Nooit Gedacht!￼

Baambrugge – Ben je tussen de 6 en 12 jaar en vind jij skaten erg leuk? Wil je daarnaast beter worden in het skaten en lekker in de buitenlucht sporten, dan zijn de skatelessen bij IJsclub Nooit Gedacht iets voor jou. In de winter geeft IJsclub Nooit Gedacht iedere week schaatsles, maar in de lente en zomer geven we skatelessen.



De skatelessen vinden iedere dinsdagavond plaats van 18:15 tot 19:15 op de skeelerbaan in Baambrugge. We starten op dinsdag 9 mei. De lessen worden verzorgd door ervaren jeugdleiders die in de winter ook les geven. In de lessen worden oefeningen gegeven, die gericht zijn op de techniek, afgewisseld met spelletje en lekker vrijuit rondjes skaten.

Baambrugge beschikt over een kleine, maar gezellige skeelerbaan, waar je veilig kunt skaten. Aan de veiligheid is verder gedacht doordat het verplicht is met knie- elleboog- en polsbeschermers te skaten en natuurlijk is ook de helm verplicht.

Bij regen wordt er niet geskate, dan wordt het asfalt te glad en dat levert ook gevaarlijke situaties op.

Wil je komende zomer skaten? De kosten hiervoor zijn beperkt Voor € 25,- kun je het hele voorjaar en zomer skeeleren. Wel moet je zelf voor skates, een helm en de overige beschermers zorgen. Wil je eerst komen kijken of het wat voor jou is? Een proefles is ook mogelijk. Opgeven doe je door een mail te sturen naar jeugdcoordinator@ijsclubnooitgedacht.nl

Let op: er kunnen maximaal 30 kinderen meedoen, dus vol = vol.