Kom op de fiets naar FCA Schoolvoetbaltoernooi

Aalsmeer – Komende maandag 5 juni start voor de kinderen van de basisscholen in Aalsmeer één van de mooiste weken van het jaar: Het Mini Schoolvoetbal toernooi! Dit jaar worden de wedstrijden gespeeld bij FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan en doen er 1.250 kinderen mee. Op maandag tot en met donderdag zullen jongens en meiden van de groepen 5 tot en met 8 een finaleplaats proberen veilig te stellen. De finales zelf worden dan op vrijdagavond gespeeld.

De jongens van groep 3 en 4 doen op woensdagmiddag hetzelfde. Zij spelen hun finales op vrijdagmiddag. De meiden van groep 3 en 4 hebben zich allemaal rechtstreeks voor de finalemiddag op vrijdag geplaatst. Nu al een prestatie van formaat!

Net als voor de kinderen is het ook voor de organisatie weer een week om naar uit te kijken. Natuurlijk wordt gehoopt op een groot voetbal festijn, maar het is ook weer een uitdaging om met alle vrijwilligers alles in goede banen te leiden. Uw hulp kan de organisatie hierbij heel goed gebruiken.

Het parkeren bij FC Aalsmeer is vaak op zaterdag al een uitdaging, laat staan tijdens het schoolvoetbal. Het verzoek van de organisatie is dan ook om (bij wijze van warming-up) op de fiets naar FC Aalsmeer te komen. Nog een mooi voordeel hierbij is dat u vooraan kunt staan. Mocht u toch met de auto komen, houdt er dan rekening mee dat u wellicht bij de Waterlelie moet parkeren en dus ook nog een stukje moet lopen. Kijk voor het speelschema en tijden op de website van de voetbalvereniging: www.fcaalsmeer.nl

Foto: FC Aalsmeer