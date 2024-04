Kolping Boys verspert bekerroute Argon

Mijdrecht – In een leuke wedstrijd vol strijd en inzet heeft thuisclub Kolping Boys (de huidige koploper van de eerste klasse A) Argon verhinderd om door te gaan naar de halve finale van de districtsbeker. Met rust stond er in Oudorp een 2-1 score op het bord, in de tweede helft met weinig kansen voor beide teams werd er niet meer gescoord.

Puzzelen

Coach Aart Jan van Boksel moest behoorlijk puzzelen om een representatief team in het veld te zetten, het is ondanks de absentie van velen toch gelukt. Het elftal speelde fris en met veel inzet en had in de beginfase een paar mogelijkheden. Na een hoekschop kopte gelegenheidsspits Teun Gortenmulder naast en een paar minuten later zette De Sa Gortenmulder in de gelegenheid om af te drukken, doelman Wijnand de Jong pakte het harde schot. Vervolgens zagen we een paar mogelijkheden voor Kolping Boys, tweemaal moest keeper Tobias Ravelli ingrijpen, ook bij een afstandsschot van Thomas Menu stond hij op de goede plaats. Maar na een kwartier viel dan toch het eerste doelpunt voor de thuisploeg. Een vrije trap van Floris Kemps werd door de boomlange spits Joey Gijzen onhoudbaar ingekopt, 1-0. Maar twee minuten later was de voorsprong weer verdwenen, een snelle uitval werd door Milan Keizer mooi afgerond, 1-1. De volgende echte kans was weer voor Kopling Boys, Mohamed Ettouhlali schoot van dichtbij in maar Ravelli hield hem van scoren af. Daarna was het weer de beurt aan Argon. Het begon met een duel van Teun Gortemulder bij de hoekvlag die uiteindelijk een corner opleverde, Justin Schouten zette voor en Mitchell van der Veer kopte goed in, echter doelman De Jong redde met een prachtige reflex. Na een kopbal van Gijzen (over) leverde Kemps een voorzet af, in defensief opzicht zag het er bij Argon niet goed uit waardoor Lars Rouppe van de Voort gemakkelijk kon scoren, 2-1. Argon zette er daarna nog wel twee hoekschoppen tegenover maar die leverde niets op.

Weinig kansen

Het tweede gedeelte van de wedstrijd leverde aan beide kanten weinig echte kansen op. We zagen wel een actie van Siep Keulemans die door kon gaan tot de achterlijn maar de afwerking was slecht: hij schoot te zacht in handen van de keeper. Met nog een half te gaan mochten Jayden Zschuschen en Jordy Zwaneveld invallen ten koste van Siep Keulemans en Bart van der Voort. Op aangeven van Mitchell van der Veer schoot Justin Schouten hard in maar doelman De Jong greep in. Ook bij een schot van De Sa en even later ook Layomi Williams stond De Jong zijn mannetje. Inmiddels moest Bas Schaefers met een hoofdwond het strijdtoneel verlaten, hij werd vervangen door Jesper de Haan. De laatste fase heerste er toch wel enige paniek in defensief opzicht bij de gastheren, een inzet van Zschuschen werd door de doelman gepareerd. Ook na een jaar afwezigheid maakte Yannick van Doorn weer z‘n opwachting, hij naam de plaats in van Lars van Wees. Vanwege langdurige blessurebehandelingen trok de goed leidende scheidsrechter Marcel Roeleveld ruim tien minuten bij, de slotfase was wel spannend maar het scorebord werd niet meer geactiveerd. Argon kan met opgeheven hoofd afscheid nemen van het bekeravontuur.

Foto: Hans van Gelderen