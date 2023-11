Koeleman Elektro nieuwe hoofdsponsor van De Vinken

Vinkeveen – De Vinken heeft in Koeleman Elektro een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Het elektro-technisch bedrijf is zichtbaar op de wedstrijd- en inschietshirts van het eerste achttal.

Koeleman Elektro is geen onbekende binnen de vereniging. Peter Koeleman is al vele jaren als speler ver-bonden aan de club. Hij zegt hierover: “We sponsoren De Vinken, omdat we de vereniging een warm hart toedragen. Wat deze vereniging zo bijzonder maakt, is de gezellige, gemoedelijke en familiaire sfeer. Het voelt als een hechte gemeenschap waarin iedereen welkom is.”

“Persoonlijk loop ik al meer dan dertig jaar met veel plezier rond bij de club, waar ook mijn familie en vrienden actief zijn”, aldus Peter. “Het korfbalspel is leuk om te doen. Ons bedrijf heeft De Vinken al lange tijd op verschillende manieren gesponsord en hoofdsponsor worden, is voor ons een mooie kans om extra bij te dragen aan deze leuke vereniging.”

Helaas moest De Vinken onder toeziend oog van de kersverse hoofdsponsor de wedstrijdpunten aan de tegenstander laten. Het gewiekste Sporting Trigon uit Leiden was met 12-19 te sterk voor de Vinkeveense korfballers.

Op de foto: Bestuurslid technische zaken Levi Kroon van K.V. De Vinken en hoofdsponsor Peter Koeleman van Koeleman Elektro schudden de hand na de ondertekening van het contract. [Foto: Amber van Es].