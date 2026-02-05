Klassiek concert Noa en Justus op Valentijnsdag

Aalsmeer – Noa van den Berg en Justus Egert zijn begin twintigers, maar met hun uitzonderlijke talenten en virtuositeit zijn ze rijzende sterren die in mum van tijd de klassiek concertpodia zullen veroveren. Zaterdagavond 14 februari geven Noa en Justus een optreden in De Oude Veiling in de reeks klassieke concerten van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en het Flower Art Museum.

Noa van den Berg (2003) komt uit een muzikale familie en ontdekte al snel haar passie voor zingen. Sinds 2018 studeert ze aan het ArtEZ Conservatorium Zwolle en heeft ze al aardig wat concerten en concoursen op haar CV staan. Met een loepzuivere (sopraan)stem rijkt haar repertoire van Monteverdi tot hedendaagse composities. Pianist Justus Egert (2005) begon op zevenjarige leeftijd met pianolessen. Hij speelde in verschillende jeugdorkesten, nam deel aan talrijke concoursen en festivals, werd in 2019 toegelaten tot de Academie Muzikaal Talent en studeert sinds 2023 aan het ArtEZ Conservatorium Zwolle. Justus speelt met wisselende kamermuziek ensembles en vormt een duo met zangeres Noa van den Berg.

Op 14 februari nemen Noa en Justus het publiek in Aalsmeer mee op een muzikale reis door ruim vier eeuwen liedkunst. Met een speciale Valentijnsdag editie uiteraard. Het concert in De Oude Veiling aan de Marktstraat begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur, en kaarten reserveren kan via de ticketshop op de website van KCA en te koop, mits nog plaatsen beschikbaar, aan de kassa. Entree: regulier tarief 20 euro; met FAM vriendenkaart 17,50 euro (maximaal twee kortingskaartjes per vriend), Jongerenticket 10 euro (16 t/m 25 jaar) en gratis entree voor bezoekers onder de 16 jaar.

Foto: Sopraan Noa van den Berg en pianist Justus Egert (aangelevert).