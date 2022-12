Kerstsynchroontoernooi bij SV Omnia 2000

Aalsmeer – Maandag 19 december was het weer tijd voor het allerleukste trampolinetoernooi van het jaar: het kerstsynchroontoernooi van SV Omnia 2000! De afgelopen jaren liep het even anders, maar dankzij de trainers en andere hulptroepen is het deze keer toch weer gelukt. De Proosdijhal stroomde vol springers in kersttruien, kerstpyjama’s en kerstsokken. Ook waren er meerdere kerstmannen en -vrouwen en een echt elfje. Ze hadden er allemaal reuze zin in!

Het kerstsynchroontoernooi is een echte traditie en elk jaar een mooi feestje. Niet alleen de kleding maakt het een bijzondere avond, ook de manier waarop de duo’s worden samengesteld. Bij een ‘normale’ wedstrijd zijn de synchroonspringers ongeveer even oud en springen zij op hetzelfde niveau. Bij het kerstsynchroontoernooi doet Omnia dat net even anders. Oud en jong, groot en klein, gevorderd of beginner, de meest verrassende duo’s beklimmen tegelijk de trampoline. En dan is het dus nog net even lastiger om precies tegelijk dezelfde bewegingen te maken.

Dit jaar werd het toernooi gewonnen door Finn en Laurena. Zij mogen een jaar lang van de enorme wisselbeker genieten. Tweede werden Lucinda en Florian. Isabelle en Nicole behaalden de derde prijs. Het allerleukst verkleed waren Sophie, Davi en Caitlyn.

Extra leuk werd deze editie door de prijzen, ballonnen en mooie bekers van een viertal sponsors. SV Omnia 2000 Trampoline kijkt terug op een mooi jaar en wil graag alle springers, trainers, supporters, juryleden, vrijwilligers en sponsors hiervoor bedanken.